Dois sítios arqueológicos em Granja são alvos de pichações

Os sítios arqueológicos de Carnaúba e Pedra dos Pilões, localizados no município de Granja, foram alvo de pichações, aponta levantamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão ligado ao Ministério do Turismo.

O ocorrido foi noticiado por meio de trabalho realizado pela Inside Consultoria Científica, empresa contratada pelo Iphan para identificar e mapear sítios arqueológicos em todo o Ceará. O trabalho resultou na catalogação de 38 áreas.

Em nota, o arqueólogo Wagner Veiga, diretor da Inside Consultoria, afirma que os sítios arqueológicos danificados merecem atenção redobrada. Os 36 restantes se encontram em boas condições. “Essa questão [das pichações] está sendo levada ao conhecimento do Iphan, que poderá discutir o assunto com a prefeitura e com o Estado no sentido de adotar medidas para a preservação do patrimônio histórico”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags