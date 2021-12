Vídeo: circo é notificado por usar cachorro pulando do alto de escada suspensa

Circo localizado no município de Granja foi notificado pela Prefeitura e assinou termo de compromisso de não utilização do cão em espetáculo; prática é ilegal e considera como maus-tratos animais

Um cachorro estava sendo usado como atração de circo no município de Granja (CE), distante 332 km de Fortaleza. A prática é considerada como maus-tratos, de acordo com a Política Estadual de Proteção Animal no Ceará (Lei 17.729/2021).

O caso foi denunciado pelo deputado federal Célio Studart (PV) nas redes sociais, divulgando o vídeo do animal andando em uma escada de corda suspensa e, logo depois, pulando em um pano segurado por dois funcionários do circo. Veja:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após divulgação do vídeo, a Prefeitura de Granja enviou agentes da Secretaria de Saúde, da Guarda Municipal e uma equipe da Vigilância Sanitária comandada pela médica veterinária Amanda Correia para notificar o circo Jamaica. Representantes da Associação São Francisco, uma organização de proteção aos animais de Granja, também participaram da fiscalização.

Sobre o assunto Cidade do Vietnã quer proibir venda de carne de cachorro e gato

Bombeiros resgatam Gavião-carijó em residência na Barra do Ceará, em Fortaleza

Lá, examinaram o animal e constataram que ele não tinha indícios de outros maus-tratos. De acordo com nota publicada nas redes sociais da Prefeitura, a dona do circo "alegou que não sabia das leis que envolve proteção dos animais, pediu desculpas a toda população que se sentiu incomodada e garantiu que não irá mais colocar o número nos próximos espetáculos".



Além da notificação, o circo Jamaica também assinou um termo de compromisso com o advogado Osmar Castro, representando o mandato do deputado Célio Studart. Segundo publicação do político no Facebook, o termo "garante a não mais utilização do animal em qualquer espetáculo, assim como a garantia de cuidados com comprovação periódica de bem-estar do mesmo".

Sobre o assunto Vereador sugere que cães e gatos de rua virem comida para leões em zoológico

Tamanduá-mirim é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Sobral

Bombeiro salva vida de cachorro que estava sem respirar após ficar preso em um cano

Tags