Corpo é resgatado em cachoeira no município de Graça

A pessoa, de 31 anos, era natural de Guaraciaba do Norte; óbito foi registrado ainda no local

Um corpo do sexo masculino foi encontrado em uma cachoeira no município de Graça, a 320 km de Fortaleza, na manhã desse domingo, 28. Conforme informado por populares ao Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), “o rapaz estava no pedal de Guaraciaba até a Cachoeira, saiu para tomar banho e não voltou. O amigo foi atrás e visualizou o corpo na água”.

Segundo os bombeiros, a pessoa, de 31 anos, era natural de Guaraciaba do Norte. A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) de Sobral acionou os bombeiros militares por volta das 11h48min desse domingo, 28.

Para o resgate, na Cachoeira do Belizário, a guarnição de busca e salvamento de Sobral atuou com auxílio de uma maca cesto para levar o corpo até o Rabecão da Pericia Forense. O óbito foi constatado ainda no local. Participaram do resgate o subtenente Olavo, o cabo Maurício e os soldados Paulo e Rodrigues.

Cuidados com cachoeiras

Para evitar acidentes em cachoeiras, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) divulgou algumas medidas de segurança, são elas:

Informações como a profundidade do poço, a presença de pedras submersas e a intensidade da correnteza são fundamentais para evitar acidentes. É aconselhável buscar orientações junto a órgãos competentes, como parques estaduais ou municipais, que podem fornecer informações atualizadas sobre as condições da cachoeira.

Além disso, é indispensável utilizar os equipamentos de segurança adequados: calçados apropriados, como tênis antiderrapantes, ajudam a prevenir escorregões e lesões causadas por superfícies escorregadias; colete salva-vidas pode evitar afogamentos e garantir a flutuabilidade em caso de imprevistos.

Mesmo quando aparentemente calmas, as correntezas podem ser traiçoeiras. É importante evitar nadar próximo à queda d’água, pois a pressão exercida pode arrastar pessoas desprevenidas para áreas perigosas.

É necessário ter cautela ao caminhar em pedras escorregadias, evitando movimentos bruscos que possam levar a quedas e lesões.