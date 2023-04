Prevenção de afogamentos: veja cuidados durante banho em água doce

Açudes, mananciais e rios são mais propícios a incidentes, conforme o Corpo de Bombeiros. A ausência de sal no composição da água doce faz com que seja mais difícil flutuar

O Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE) lançou a operação Semana Santa nessa segunda-feira, 3, com o intuito de advertir a população acerca dos riscos de afogamento durante o feriado religioso. A corporação divulga dicas de prevenção aos banhistas do litoral e do Interior.

Durante este período do ano, é comum que cearenses tomem banho em praias, açudes e mananciais espalhados pelo Estado. Como a água doce é mais suscetível a afogamentos, a corporação aponta que é preciso respeitar cuidados para que problemas possam ser contornados nos ambientes com a presença do líquido.

Em 2019, último ano em que a entidade realizou a operação durante a Semana Santa, foram registradas 1.640 prevenções em ambientes de água doce. Duas pessoas foram resgatadas e nove atendimentos pré-hospitalares foram feitos. Ao todo, cinco mortes foram observadas — quatro em áreas sem a cobertura de guarda-vidas.

Dados do CBMCE apontam que 75% dos afogamentos testemunhados no Brasil ocorrem em águas doces — 25% em rios com correnteza; 20% em represas; 13% em remansos de rios; 5% em lagoas; 5% em inundações; 3% em baías; 2% em cachoeiras e 2% em córregos.



A observação de um elevado número de incidentes nesses ambientes pode ser explicada pela menor densidade da água doce — que carece de sal em sua composição, dificultando o processo de flutuação. A existência de pedregulhos, galhos soltos e obstáculos submersos, aliados ao tom obscurecido do fluido, aumentam os perigos.

O capitão Igor Cabral, subcomandante da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo do CBMCE, sublinha que pessoas com pouca experiência de nado em água doce possuem mais risco de se afogar. Atrelado a isso, estão as rápidas mudanças de temperatura e episódios de tempestades, os quais contribuem para a ocorrência de incidentes.

“Rios, lagos e lagoas têm características específicas. Na maioria das vezes, as águas são turvas, com pedras submersas e galhos. Pessoas que não conhecem esses locais acabam tendo maior risco de se afogar”, aponta Cabral.

Outro ponto de alerta levantado pelo capitão é o aspecto turvo da água, causado pelo acúmulo de matéria orgânica. Ele afirma ser comum que muitos tentem atravessar correntezas, subestimando os perigos causados pelo baixo nível de nitidez do líquido.

O cenário de fortes chuvas no Ceará também é um ponto de atenção. Até o momento, em decorrências das precipitações, 51 açudes cearenses sangraram e diversos rios aumentaram de volume. O maior aporte hídrico nos reservatórios contribui para mais correntezas, dificultando ainda mais a natação.

Prevenção de afogamentos: o que fazer para ajudar alguém em risco?

Caso uma pessoa presencie outra se afogando, o capitão Igor Cabral afirma ser preciso acionar o Corpo de Bombeiros de forma urgente por meio do número 193.

"Se for possível, é importante fornecer um objeto flutuante para quem está em perigo. Não é recomendado que pessoas sem habilidade de nado entrem na água para tentar o resgate. Isso pode acabar gerando mais mortes", adverte.

Em nota, o CBMCE afirma que "é sempre importante estar ciente dos perigos potenciais da água doce e tomar precauções adequadas". A corporação defende o uso de coletes salva-vidas, a natação com acompanhante e a atenção às condições climáticas para que problemas possam ser contornados.

Mais informações sobre a operação Semana Santa vão ser divulgadas nesta quarta-feira, 5, durante coletiva de imprensa.

