6 homens são presos suspeitos de adulterar números de chassi e motor de motocicletas

Sete motocicletas foram apreendidas com os suspeitos

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos tinham os elementos de identificação adulterados, como, por exemplo, o número de chassi e de motor.

Seis homens foram presos na tarde dessa terça-feira, 25, no município de Frecheirinha , a 286,09 km de Fortaleza, por "adulteração de elemento de identificação veicular e receptação". Com eles, sete motocicletas adulteradas foram apreendidas.

As motocicletas e os responsáveis foram encaminhados à Delegacia Regional de Tianguá, onde os procedimentos cabíveis serão tomados. Os veículos deverão passar por perícia para serem devidamente identificados.

As prisões são fruto de uma ação da PRF em ação conjunta com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Guarda Civil Municipal de Frecheirinha.