Trio é preso em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa no interior do CE

Nas buscas, a Polícia Civil apreendeu 35 pedras de crack, um simulacro de arma de fogo, uma faca, aparelhos celulares, cadernos com anotações, embalagens, maquinetas e outros itens utilizados na comercialização ilegal de drogas

Crédito: Divulgação/ Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS)

Os policiais civis lotados na Delegacia Municipal de Fortim foram aos endereços indicados e flagraram, na primeira busca, um homem de 23 anos e um mulher de 18 anos em posse de 35 pedras de crack , um simulacro de arma de fogo, uma faca, aparelhos celulares, cadernos com anotações, embalagens, maquinetas e outros itens utilizados na comercialização ilegal de drogas.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 18, uma operação em Fortim , município distante 131 quilômetros (km) de Fortaleza . A ação teve por finalidade cumprir três mandados de busca e apreensão em desfavor de pessoas investigadas por crime de tráfico de drogas.

Durante as buscas, no endereço de outro suspeito, os agentes de segurança capturaram em flagrante um homem de 26 anos por resistência. Informações policiais apontam que o alvo, que é investigado por crimes de tráfico de drogas, homicídios e estupro de vulnerável, resistiu ao cumprimento de busca e apreensão.

Os três investigados foram encaminhados à Delegacia Municipal de Fortim. Na unidade, o casal foi autuado por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas; o terceiro suspeito foi autuado por crime de resistência. O trio está à disposição da Justiça.

Denúncias

