Motorista perde o controle e carro atinge posto de combustível em Fortim

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Imagens das câmera de segurança do local mostraram o momento em que o motorista sai da pista e atinge outro veículo.

Um motorista perdeu o controle do carro na CE-040, no município de Fortim , a 132,5 quilômetros de Fortaleza, e atingiu uma das bombas de combustível de um posto de gasolina, na tarde dessa segunda-feira, 29.

Registros de outro ângulo mostram dois funcionários do posto correndo quando percebem o veículo se aproximando.

Por nota, a Polícia Militar do Ceará informou que agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual analisaram a dinâmica do acidente pelo circuito de câmera.

Pelas imagens, os militares verificaram que um dos carros mudou bruscamente de faixa e fez com que um outro se chocasse com a bomba de combustível do posto. O acidente provocou apenas danos materiais.