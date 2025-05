Site expõe interferência direta de Neymar em emissora e parte da mídia esportiva

Podcast sobre o astro trouxe à tona como o pai do camisa 10 do Santos supostamente operava nos bastidores de conteúdos da Globo / Crédito: Jogada 10

O episódio mais recente do podcast “Neymar”, produzido pelo UOL, escancara bastidores nebulosos para parte da opinião pública. Intitulado “Abençoado”, o quarto capítulo da série revela como Neymar da Silva Santos, pai e empresário do astro, desempenhou um papel central não apenas na gestão da carreira do jogador, mas também na relação com a imprensa — notadamente a Globo — e com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Neymar pai não se limitou à administração da imagem do filho, mas ele também atuou de forma incisiva junto à maior emissora do país. Em 2014, firmou um contrato com a Globo que previa participações do camisa 10 em programas e a hospedagem de um site dedicado ao jogador dentro da estrutura da emissora. No entanto, a relação entre as partes ultrapassou o posto em contrato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Documentos obtidos pelo podcast indicam que repórteres da Globo chegaram a submeter reportagens para a aprovação prévia do staff do jogador. Em um dos episódios mais emblemáticos, uma jornalista enviou o conteúdo de uma matéria sobre o astro para a equipe do atleta avaliar. A emissora também chegou a publicar um vídeo enviado pela equipe do atacante como se tivesse recebido de um torcedor, a pedido da NR Sports. Ainda em 2014, após a eliminação da Seleção na Copa do Mundo, o empresário convenceu o filho a conceder entrevista ao programa “Fantástico”. Havia, contudo, uma exigência: que o atacante não comentasse os bastidores. Quando a Globo divulgou chamadas que indicavam o contrário, o pai se revoltou e ameaçou impedir a exibição do conteúdo. “Não concordo e não aceito. Estou pensando inclusive em pedir que não seja exibida a entrevista no domingo”, declarou por e-mail. Controle da agenda da Seleção A influência também alcançou a estrutura da Seleção Brasileira. Isso porque antes da Copa América de 2015, ele participou de uma reunião com a CBF para definir a agenda de entrevistas e compromissos do astro. Assim, todos detalhes deveriam passar por sua aprovação final.

“Verifiquem com Neymar pai e me digam o quanto antes para deixar confirmado”, escreveu um assessor da equipe do atleta em e-mail à entidade. O nome oficial do atacante também passou por alteração nas comunicações da CBF, adotou-se, então, “Neymar Jr.”. Sendo assim, conteúdos para redes sociais e vídeos promocionais passavam por avaliação, que mantinha acesso prioritário às peças antes de qualquer publicação. Influência de Neymar no Barcelona Enquanto o filho brilhava na Espanha, o pai ampliava sua rede de influência. O episódio mais simbólico ocorreu antes da final da Liga dos Campeões de 2015, quando o clube catalão mudou o planejamento para entrevista. Isso porque o brasileiro estava escalado para coletiva de imprensa do media day, mas recebeu negativa da assessoria do atleta via e-mail.

A mensagem causou pânico nos bastidores à época, embora tudo tenha se resolvido no final. Posteriormente, as partes definiram o episódio como um “mal-entendido”. Mesmo assim, a situação exemplifica o nível de autonomia com que se operava. O próprio Barcelona, uma das maiores potências do futebol mundial, precisava consultar o estafe do atleta para utilizar sua imagem em compromissos oficiais.