Casos de Covid-19 no Ceará estão em queda, diz boletim

Nas últimas quatro semanas, foram confirmados 19.129 casos de Covid-19 no Ceará. Conforme dados preliminares, o ápice foi identificado na primeira semana de dezembro, no dia 4, com 1.216 casos. Conforme análise da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), pico de casos foi precedido de redução de casos nas últimas semanas.

Dados são do mais recente boletim epidemiológico do Estado, publicado nesta quarta-feira, 27.