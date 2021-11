Tremores de terra são registrados em duas cidades do Ceará

De acordo com dados do Laboratório Sismológico (LabSis), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), quatro tremores de terra foram registrados nessa sexta-feira, 19, no Ceará

Um tremor de terra de magnitude preliminar 1.3 na escala Richter (mR) foi registrado nessa sexta-feira, 19, às 11h59min, em Chorozinho, município cearense. Algumas horas mais tarde, novos eventos no Estado foram registrados, dessa vez no município de Palhano, em três horários diferentes, de acordo dados das estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).



Em Palhano, os tremores de terra aconteceram às 19h32min, 19h49min e 20h09min, com magnitude preliminar calculada em 1.6 mR, 1.0 mR e 1.0 mR, respectivamente. De acordo com informações de Francisco Osmar da Silva, coordenador da Defesa Civil de Palhano, os tremores foram sentidos no distrito de Barbada, no município de Palhano.

Sobre o assunto Funceme inicia trabalhos para criação de museu de solos no Ceará

Bombeiros monitoram fumaça no Cocó para inibir novos focos de incêndio

Programa Cientista Chefe da Cultura realiza pesquisa com participantes do Circula Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Anteriormente, os últimos eventos registrados no Ceará ocorreram no dia 4 de novembro, às 12h03min, 18h11min, 18h29min e 20h10min. As magnitudes preliminares dos eventos foram calculadas em 1.9 mR, 1.2 mR, 1.3 mR e 1.4 mR, respectivamente.

Além dos quatro tremores registrados, outros 16 eventos de magnitudes inferiores a 1.0 mR também foram registrados pelas estações sismográficas da Rede Sismográfica do Nordeste do Brasil (RSISNE). De acordo com dados do LabSis, não há informações sobre moradores terem escutado ou sentido os eventos dessa sexta, 19.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags