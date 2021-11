Idoso perdido em ônibus em São Gonçalo do Amarante é resgatado pela PRF

O homem subiu no ônibus no município de Apuiarés. Ele havia esquecido seu destino e estava desorientado

Um idoso foi resgatado após se perder em um ônibus intermunicipal no fim da tarde dessa quinta-feira, 18. O homem havia embarcado em Apuiarés, porém havia esquecido seu destino e estava desorientado. Ele foi acolhido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em São Gonçalo do Amarante. O senhor foi levado de volta à família e já recebeu atendimento médico.

A equipe da PRF foi informada pelo condutor de um ônibus de linha intermunicipal de que um idoso estava no interior do veículo sem saber de seu destino e completamente desorientado. O caso foi notificado por volta das 17h15mim, no quilômetro 60 da BR-222, em São Gonçalo do Amarante.

Sobre o assunto Após reponderação, Pnad mostra população mais jovem e renda familiar menor

Vacina Covid: Fortaleza inicia 3ª dose da população com menos de 60 anos neste sábado, 20

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os agentes conversaram com o idoso e fizeram sua identificação. Foi constatado que ele embarcou em Apuiarés, a 118 km de Fortaleza, e deveria ter desembarcado em Pentecoste, cerca de 30 km antes, a 63 km da Capital.

Depois de várias tentativas, a PRF conseguiu identificar a família do homem. Ele foi levado pelos policiais até seus familiares, no bairro Vila Nova em Pentecoste, onde recebeu atendimento ambulatorial de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags