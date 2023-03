Homem é preso por suspeita de estupro de vulnerável

Uma ação integrada entre as polícias Civil do Ceará e do Amapá resultou no cumprimento de um mandado de prisão contra um homem de 35 anos, suspeito de estupro de vulnerável.

A prisão aconteceu no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, na última quinta-feira, 16.

A prisão do suspeito foi feita em parceria com a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca).

Ele está à disposição da Justiça, aguardando seu recambia mento para o Amapá. Detalhes da atuação do homem não foram reveladas pela polícia.

