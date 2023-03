Homem é preso após perseguir e ameaçar ex-namorada em Fortaleza

Prisão aconteceu neste sábado, 18, no bairro Henrique Jorge

Um homem foi preso preventivamente na manhã deste sábado, 18, acusado de perseguir e ameaçar a ex-namorada. O fato aconteceu no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

As investigações foram iniciadas após a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) obter informações de que o suspeito, um homem de 43 anos, estava perseguindo e ameaçando a ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento.

A partir disso, os policiais civis solicitaram a prisão do homem, que teve um mandado de prisão preventiva expedido em seu nome.

Após diligências, o suspeito foi localizado no bairro Henrique Jorge e, em seguida, levado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde os procedimentos serão adotados.



O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

