Aracoiaba tem maior chuva em 24 horas no Ceará; Fortaleza ficou em 2º

O município de Aracoiaba, na região do Maciço de Baturité, registrou a maior chuva das últimas 24 horas no Ceará. Entre as 7 horas de sexta-feira, 7, até 7 horas deste sábado, 8, a cidade recebeu uma chuva de 78 mm.

De acordo com o Boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Litoral de Fortaleza teve a segunda maior chuva do período, com 61 mm.

Jaguaretama, com 48 mm, e Crato, com 41 mm, estão na lista dos municípios com maiores registros de chuva das últimas 24 horas.

Veja a lista dos 10 municípios com as maiores Chuvas das últimas 24 horas (08/04)

Aracoiaba - 78 mm

Fortaleza (Posto da Defesa Civil) - 61 mm

Jaguaretama - 48 mm

Crato - 41 mm

Fortaleza (Pici) - 37,2 mm

São José do Fama (Iracema) - 32 mm

Fazenda Lacraia (Morada Nova) - 30,6 mm

Salitre - 30,3 mm

Banabuiú - 30 mm

Chaval - 30 mm

