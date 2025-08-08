Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é preso após atacar e perseguir policiais com foice no Eusébio

Homem é preso após atacar e perseguir policiais com foice no Eusébio

Filha do suspeito acionou os agentes após suspeito ameaçar familiares dentro de casa com o objeto e estar em possível surto psicótico. No local, os agentes foram surpreendidos com o homem com a arma na mão
Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem foi preso após tentar atacar um policial militar com uma foice no bairro Coaçu, no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O suspeito também perseguiu outros agentes que atuavam na ocorrência e a própria filha com o instrumento na mão. O caso aconteceu na noite da quarta-feira, 6.

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (AFP), à qual O POVO teve acesso, o caso aconteceu após a filha do suspeito acionar a Polícia Militar do Ceará (PMCE) temendo sua integridade física. Ela relatou que o seu pai, identificado como José Samuel Freitas Barros, estava em surto psicótico dentro de casa portando instrumentos cortantes e ameaçando familiares. A mulher informou que o homem também sofria de esquizofrenia.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia Mais | Mulher de 63 anos é encontrada morta e amordaçada após roubo a imóvel em Fortaleza

Ao chegar na residência, a filha do suspeito autorizou a entrada dos agentes da PM e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, que se encontrava às escuras. Ao abrir a porta, os policiais foram surpreendidos pelo suspeito, que surgiu repentinamente com uma foice.

Na ocasião, o homem desferiu um golpe na direção da cabeça de uma sargento da PM, mas acabou atingindo a coluna da porta da casa. Logo em seguida, o suspeito começou a perseguir os policiais militares, os socorristas do Samu e a própria filha com a foice nas mãos, afirmando que só sairia do local morto.

Na tentativa de conter o homem, um dos policiais militares atirou na perna do agressor. Com isso, o suspeito foi contido e recebeu voz de prisão. O homem chegou a ser socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde está sob escolta policial. O suspeito não corre risco de vida e deverá passar por audiência de custódia após receber alta.

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar