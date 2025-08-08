Homem é preso após atacar e perseguir policiais com foice no Eusébio

Filha do suspeito acionou os agentes após suspeito ameaçar familiares dentro de casa com o objeto e estar em possível surto psicótico. No local, os agentes foram surpreendidos com o homem com a arma na mão

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (AFP), à qual O POVO teve acesso, o caso aconteceu após a filha do suspeito acionar a Polícia Militar do Ceará (PMCE) temendo sua integridade física. Ela relatou que o seu pai, identificado como José Samuel Freitas Barros, estava em surto psicótico dentro de casa portando instrumentos cortantes e ameaçando familiares. A mulher informou que o homem também sofria de esquizofrenia.

Um homem foi preso após tentar atacar um policial militar com uma foice no bairro Coaçu, no município do Eusébio , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O suspeito também perseguiu outros agentes que atuavam na ocorrência e a própria filha com o instrumento na mão. O caso aconteceu na noite da quarta-feira, 6.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia Mais | Mulher de 63 anos é encontrada morta e amordaçada após roubo a imóvel em Fortaleza

Ao chegar na residência, a filha do suspeito autorizou a entrada dos agentes da PM e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, que se encontrava às escuras. Ao abrir a porta, os policiais foram surpreendidos pelo suspeito, que surgiu repentinamente com uma foice.

Na ocasião, o homem desferiu um golpe na direção da cabeça de uma sargento da PM, mas acabou atingindo a coluna da porta da casa. Logo em seguida, o suspeito começou a perseguir os policiais militares, os socorristas do Samu e a própria filha com a foice nas mãos, afirmando que só sairia do local morto.

Na tentativa de conter o homem, um dos policiais militares atirou na perna do agressor. Com isso, o suspeito foi contido e recebeu voz de prisão. O homem chegou a ser socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde está sob escolta policial. O suspeito não corre risco de vida e deverá passar por audiência de custódia após receber alta.