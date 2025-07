São João de Eusébio vai até o fim de julho com festas nos bairros

São João do Eusébio trará programação dividida entre os bairros do município / Crédito: Rosivaldo Silva/Divulgação

A Secretaria de Cultura de Eusébio (Secult) divulgou a programação oficial do São João nos bairros.

O município, distante 21,95 km de Fortaleza, terá atividades ao longo de julho, a exemplo do ano passado.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A programação, iniciada no dia 8, segue até o dia 25 deste mês. Entre as atrações, estão previstas apresentações de quadrilhas, shows de bandas locais e brincadeiras típicas do período junino.

Ao O POVO, o secretário de Cultura e Turismo do município, Tarcísio Christianne — mais conhecido como Tarcísio da Cultura — explicou o motivo de o evento estar sendo realizado apenas em julho.

"Nós pensamos em fazer o mês inteiro. Assim, buscamos o período das férias e, ao mesmo tempo, a maioria dos municípios já finalizou seus festejos. Isso pode atrair um público maior para o nosso evento", afirmou o secretário.

Ainda segundo o gestor, neste ano o evento será dividido entre todos os bairros do município como forma de ampliar o acesso da população.



"Verificamos que nem todas as pessoas na comunidade têm acesso à festa na sede. A proposta do São João nos Bairros é justamente resgatar esse São João mais tradicional: com barraquinhas, comidas típicas e brincadeiras", acrescentou Tarcísio.

Questionado sobre os desafios na organização, o secretário atribuiu os obstáculos ao início de gestão e reforçou que o orçamento destinado à Cultura deve ser aplicado exclusivamente na área.

"A principal dificuldade é o início da gestão, quando foi necessário alinhar alguns pontos para que tudo ocorresse de forma natural. Resolvemos fazer o São João nos Bairros e crescer gradualmente, já que o dinheiro da Cultura é para ser gasto com Cultura. Dinheiro da Cultura não serve para fazer asfalto ou comprar remédios. O orçamento da Cultura é apenas para Cultura", destaca.



Locais : Amador e Tamatanduba



: Amador e Tamatanduba Horário: 19h – Brincadeiras · 20h – Quadrilha · 21h – Banda

15/07 (terça-feira)

Locais : Vereda Tropical e Coité



: Vereda Tropical e Coité Horário: 19h – Brincadeiras · 20h – Quadrilha · 21h – Banda

16/07 (quarta-feira)

Locais: Maringá e Cararu



Maringá e Cararu Horário: 19h – Brincadeiras · 20h – Quadrilha · 21h – Banda

17/07 (quinta-feira)