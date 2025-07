Eusébio: Vereadores rejeitam proposta que trocava multa de trânsito por doação de sangue

Durante a discussão, o vereador Dadá (DC) se posicionou contra a proposta . "Tudo bem trazer o carro do Hemoce para doação de sangue, incentivar pelas redes sociais, mas tirar tributos do município, não. Eu não concordo", afirmou. "Assim, estamos incentivando o condutor a cometer infrações e depois se beneficiar de um projeto de lei”, acrescentou.

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte aprovou, no início do mês, um projeto semelhante ao que foi rejeitado em Eusébio.

A sessão ocorreu no último dia 3 e foi marcada por polêmicas . Na mesma reunião, os vereadores aprovaram o fim da isenção do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) para servidores públicos municipais , que protestaram.

A proposta, de autoria da vereadora Auricélia Bezerra (PSB), permite a conversão de multas de trânsito em doações de sangue. Pela lei, motoristas podem ser beneficiados ao comprovar:



Pelo menos duas doações no último ano, no caso de homens

Uma doação no período de 12 meses, no caso de mulheres

Assim como em Eusébio, o projeto aprovado em Juazeiro do Norte prevê que o motorista fique isento do pagamento de uma multa leve (três pontos) ou média (quatro pontos), desde que comprove as doações no prazo estipulado.

Além de Juazeiro do Norte, outros locais adotaram iniciativas semelhantes, como: