Cascavel: estudantes denunciam corte de ônibus universitários e prefeitura alega bloqueio de contas

Cascavel deve R$ 13,5 milhões em precatórios. Bloqueio dos recursos municipais gerou corte no serviços dos ônibus / Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Estudantes universitários de Cascavel, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), denunciam a interrupção do serviço de transporte que os leva às universidades na Capital. Segundo os alunos, nas últimas semanas, as rotas de ônibus foram sendo progressivamente suspensas. Na noite do último domingo, 8, os alunos receberam o informe de que o serviço de transporte foi completamente paralisado. Cerca de 12 rotas foram afetadas, incluindo trajetos para universidades e faculdades públicas e privadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme o prefeito de Cascavel, Tiago Lutiani, a interrupção do serviço se dá devido ao bloqueio dos recursos do município pela Justiça do Ceará.

O serviço de transporte universitário é oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Cascavel desde 2023. Conforme Lindemberg Bernardo, 22 anos, estudante de jornalismo na Universidade Federal do Ceará (UFC), nas últimas semanas, o serviço tem sido interrompido progressivamente. “Nós estávamos recebemos avisos de última hora sobre a falta de ônibus, os motoristas não apareciam ou se recusavam a trabalhar, tudo isso sem qualquer justificativa da empresa responsável”, aponta. Ele aponta que no domingo, 8, os alunos foram surpreendidos com o anúncio de que não haveria ônibus a partir desta segunda-feira, 9. “Muitos alunos agora estão indo com transporte metropolitano privado, cujo valor da passagem é R$ 15,80. Muitos estudantes não possuem o Vai e Vem ou a Carteirinha Macrorregional para garantir o pagamento de meia-passagem”, aponta.

Dessa forma, por dia, os alunos têm que desembolsar quase R$32 para poder ir a universidade. Cascavel tinha cerca de 12 rotas de ônibus para alunos universitários Crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução Outro aluna, que prefere não ser identificada, relata que, nos últimos três meses, as rotas operantes no período da tarde foram reduzidas a apenas uma, atendendo tanto alunos de universidades públicas quanto privadas.

"Na volta para Cascavel, já à noite, havia ônibus disponíveis para os alunos da UFC Pici e das universidades particulares, mas não para nós, da UFC Benfica e do IFCE. Nós tivemos que voltar no ônibus dos alunos do ensino médio do IFCE, que não era adequado para universitários. Muitos viajavam em pé, o que prejudicava tanto nós quanto os alunos do ensino médio. Mas sem esse transporte, não teríamos como voltar para casa", explica a aluna. Ela ainda questiona: "Se o candidato apoiado pelo prefeito tivesse vencido as eleições, estaríamos enfrentando essa situação?" Já o aluno Pedro Dantas, 19, estudante do curso de Geografia na Universidade Estadual do Ceará (Uece), explica que os alunos do período noturno estão em uma situação ainda mais preocupante. “Os serviços de ônibus intermunicipal privado não funcionam depois das 21h, que geralmente é o horário de término das nossas aulas”, diz.