Universitários protestam contra novas tarifas de internet móvel em Cuba

As novas tarifas implicam um aumento significativo para os clientes que excedem um pacote básico, drasticamente limitado, e uma parcial dolarização do serviço. Sua entrada em vigor, em 30 de maio, desencadeou uma onda de indignação entre os cubanos, especialmente entre os estudantes.

Desde que as medidas começaram a vigorar, sem aviso prévio e que a ETECSA justificou depois pela urgência de obter divisas para investimentos e operações, as organizações estudantis expressaram sua insatisfação.

"Estávamos acostumados a um certo sistema" que permitia recarregar o telefone com saldo pré-pago quantas vezes se quisesse e "agora estamos limitados (a um pacote básico mensal) de 360 pesos (aproximadamente R$ 84) e isso é complicado", acrescentou. "Com 6 GB não se resolve nada e, se quiser comprar mais, são mais de 3.000 pesos [pouco mais de R$ 700] e um salário normal em Cuba não dá conta", detalhou Gómez. Na ilha, o salário médio é de 5.700 pesos (R$ 1.337, na cotação atual).

Diante do clamor, o presidente Miguel Díaz-Canel escreveu no domingo no X que estava "a par das opiniões, críticas e insatisfações" e adiantou que estão sendo estudadas "opções para os setores mais vulneráveis", entre eles os estudantes.

A AFP não pôde confirmar de forma independente se a greve estava sendo cumprida. Segundo um universitário que pediu anonimato, "muito poucos estudantes" haviam comparecido às aulas na Faculdade de Artes e Letras.

Por outro lado, a direção da Universidade de Havana questionou a paralisação das atividades.

"Nada, nem ninguém interromperá nossos processos acadêmicos com convocações completamente afastadas do espírito que animou os intercâmbios com as organizações estudantis e juvenis", advertiu no Facebook.

Almeida mostrou sua discordância com a greve universitária, mas disse que a FEU respeita essa "posição" e que "nunca haverá um confronto entre estudantes".

Brian Gámez, que está no primeiro ano de História e Marxismo Leninismo, defendeu o "protesto pacífico", mas alertou contra aqueles que possam degenerar em um ato de "vandalismo".

