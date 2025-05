Após reclamação de estudantes, prefeitura de Beberibe estuda ampliação de ônibus universitários

Prefeitura informa que três novos ônibus serão integrados à frota e que uma licitação está em andamento para ampliar as rotas do transporte universitário ainda em 2025

A Prefeitura de Beberibe estuda ampliar a frota e as rotas do transporte universitário após reclamações de estudantes sobre a falta de ônibus para os campi da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza.

Hoje, o transporte oferecido pelo município, localizado a cerca de 82 km de Fortaleza, realiza embarque e desembarque de alunos apenas na Universidade de Fortaleza (Unifor). Com isso, estudantes da Uece, UFC e do Instituto Federal do Ceará (IFCE) relatam que precisam arcar com custos próprios para concluir o trajeto até suas instituições de ensino.