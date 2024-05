Suspeito de furtar joalheria no Eusébio é preso; R$ 500 mil em joias são recuperados

Joias foram restituídas à vítima, e a Delegacia Metropolitana do Eusébio segue com as investigações sobre o crime

Um homem de 38 anos foi preso nessa segunda-feira, 13, suspeito de furtar uma joalheria localizada em um shopping no Eusébio , na Região Metropolitana de Fortaleza. Além da prisão, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu duas armas de fogo e joias avaliadas em R$ 500 mil .

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito — que tem passagens por lesão corporal dolosa, tráfico de drogas, furto e ameaça — foi abordado no bairro Tucum.

No interior do veículo, foram apreendidos dois aparelhos celulares e um detector de diamantes, que foi furtado do estabelecimento momentos antes.

Com as investigações, a Polícia também localizou uma casa abandonada no bairro Alto Alegre, em Maracanaú. No local, foram encontrados 19 anéis de diamante com pedras preciosas, um par de brincos de ouro branco com diamantes, três pulseiras, três colares de ouro amarelo, além de um revólver e uma espingarda.