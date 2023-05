Shopping Eusébio está com inscrições abertas para casamento comunitário

Estabelecimento selecionará 10 casais para participar do evento; veja as regras

Com a proximidade do mês de junho, campanhas comerciais para o Dia dos Namorados começam a surgir nas vitrines de lojas e propagandas. Para quem deseja, formalmente, “unir as escovas de dente”, o Shopping Eusébio está com inscrições abertas para os casais que desejam participar do 1º Casamento Comunitário realizado no estabelecimento. Para se inscrever, é necessário preencher um formulário online — entre os dias 16 e 30 de maio — e seguir o regulamento.

Serão selecionados 10 casais pela comissão organizadora do evento, que está previsto para ocorrer em 15 de julho. Os critérios de avaliação: residentes do município de Eusébio, história do casal e relação com o Shopping Eusébio. Para participar, é necessário ser maior de 18 anos, ser residente do município de Eusébio, enviar a documentação descrita no edital e preencher o formulário.

O regulamento do Casamento Comunitário do Shopping Eusébio é composto de sete fases: inscrição, seleção, envio da documentação para o cartório, participação da campanha do Mês dos Namorados, ensaio da cerimônia, casamento civil e cerimônia de casamento.

Como benefícios concedidos aos casais selecionados, o Shopping Eusébio se responsabilizará por: maquiagem, cabelo, unhas para a noiva e barbearia para o noivo nas dependências do Shopping, cobertura fotográfica, cerimonialista, jantar para os noivos, decoração, taxa de pagamento do casamento civil no cartório.

Serviço

1º Casamento Comunitário do Shopping Eusébio

Programação

Até 30 de maio: Período de Inscrições

31 de maio: Seleção dos casais e entrar em contato

1º a 9 de junho: Entrega das documentações no cartório

1 a 30 de junho: Campanha mês dos namorados

15 de junho: Cerimônia

Inscrições: via formulário online



Mais informações: e-mail — [email protected] e/ou telefone — (85) 3260 1137