Shopping Eusébio recebe 1ª edição do Fashion Down

Um evento em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down possibilitou alunos do Núcleo de Apoio aos Munícipes com Necessidades Especiais desfilarem com roupas e acessórios que patrocinaram a causa

Em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, foi realizado na tarde desta sexta-feira, 24, o desfile Fashion Down, cujo objetivo é homenagear aqueles que ensinam que a vida pode e deve ser mais leve.

O evento, que foi uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Eusébio por meio do Núcleo de Apoio aos Munícipes com Necessidades Especiais em parceria com o Shopping Eusébio, foi realizado na praça de alimentação do estabelecimento e tinha como tema central “Conosco e não para nós”, que trás uma abordagem da síndrome baseada nos direitos humanos.

O Fashion Down foi estrelado pelos alunos do Namme, que abrilhantaram a passarela usando roupas e acessórios das lojas que abraçaram a causa e apoiaram o evento. Mãe do Gabriel, um dos modelos, Rute Façanha, com brilho nos olhos, conta que se sentiu muito feliz pela intenção e que foi muito bem elaborado.

“Foi tudo muito bem representado e sem dúvida nenhuma foi algo primordial para lembrarmos que a inclusão é necessária. E ele amou, ele deu um show na participação dele e eu fico muito feliz por isso”, relatou Rute.

Em cada aparição, beijos, corações, gestos e interações levavam o público à euforia com gritos e aplausos. O brilho nos olhos dos alunos alegrava a quem apreciava o desfile que, mais que um conceito, a moda foi um veículo de inclusão dos meninos e meninas portadoras de Síndrome de Down.

Gabriela Ramos, de 24 anos, foi uma das alunas que desfilou. Em trajes coloridos e uma maquiagem iluminada, ela relata que gostou da experiência e que se sentiu bem na passarela. “Foi legal, eu gosto da passarela, eu me sinto bem”, disse ela enquanto passava a mão em seus cabelos. Assim foi com Damiana, que realizou o sonho de pisar numa passarela.

A diretora do Namme, Elieuda do Valle, disse que a ideia principal do evento era trabalhar a questão do empoderamento da pessoa com síndrome de Down, reforçando que ele pode estar em qualquer espaço basta ele querer. “A mensagem do tema ‘Conosco e não para nós’ é fazer junto, é estar junto em um momento de protagonismo deles”, contou.

A tia de Maria Luíza, Regilane Matias, disse que foi uma satisfação enorme participar do evento e saber que é necessário lutar contra o preconceito. “Então, se a gente tem essa obrigação como mãe, como pai, como tio, trazer eles pra sociedade, não ficar só dentro de casa”, disse.

EUSEBIO,CE, BRASIL, 24.03.2023: Regilane Matias. Desfile no Shopping Eusebio, Fashion Down, . (Foto: Aurélio Alves) (Foto: AURÉLIO ALVES)



