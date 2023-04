Homem que se passava por desembargadores na internet é preso

A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu, nessa quarta-feira, 5, um homem, de 42 anos, que usava perfis falsos na internet fingindo ser desembargadores cearenses com o intuito de aplicar golpes. A apreensão foi realizada no bairro Timbu, no Eusébio, após um mandado de prisão preventiva ser expedido.



O 26º Distrito Policial iniciou as investigações em dezembro do ano passado — as informações foram primeiro recebidas por meio da Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

O detido possui antecedentes criminais. Foram mais de dez passagens na prisão pelo crime de estelionato. Ele também já praticou crimes contra a fé e a administração pública.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Jiboia de 18 kg e mais de dois metros é resgatada no Eusébio, no Ceará

Shopping Eusébio recebe 1ª edição do Fashion Down

Apontado como chefe de grupo criminoso ostentava vida de luxo, diz SSPDS





Tags