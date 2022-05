Corpo de segundo PRF morto em Fortaleza é sepultado sob homenagens e forte comoção

O enterro ocorreu na tarde desta quinta-feira, 19, no cemitério do Eusébio. O outro agente assassinado foi sepultado pela manhã, em Fortaleza

O corpo do policial rodoviário federal Márcio Hélio Almeida de Souza, 52, foi sepultado na tarde desta quinta-feira, 19, no cemitério Jardim Metropolitano, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. O cortejo fúnebre partiu da sede da Superintendência da PRF no Ceará, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, por volta das 15h10min, acompanhado de viaturas e motocicletas da PRF e de um helicóptero da Polícia Militar do Ceará (PM-CE).



Sob forte comoção de familiares, amigos e colegas de corporação, o corpo do agente foi enterrado por volta das 16 horas. O momento foi marcado por uma salva de tiros, feita pelos agentes da PRF, e contou ainda com depoimentos emocionantes de alguns parentes mais próximos do policial.







Bastante comovido, o pai de Márcio precisou ser amparado pelas pessoas que acompanhavam o sepultamento. O filho e a esposa do agente também foram consolados. A mulher vestia uma camisa do Ceará, o time do coração do marido.

Sobre o assunto População lamenta tragédia durante enterro de policial da PRF morto na BR-116

PMs que contiveram homem que matou PRFs podem receber promoção por bravura

Homem que matou PRFs era pedreiro e virou andarilho após caso de roubo de moto





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Natural de Baturité, Márcio Hélio era agente da PRF há mais de 15 anos. Ele foi assassinado junto com o seu colega de profissão, Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, 43, nascido em Viçosa do Ceará, que tinha praticamente o mesmo tempo de corporação. Eles foram mortos por um homem em situação de rua, que conseguiu pegar a arma de um dos agentes e atirou contra ambos durante uma abordagem de trânsito na BR-116, nessa quarta-feira, 18.

Bonifácio foi sepultado por volta das 11h05min, no cemitério da Parangaba, em Fortaleza, também sob homenagens e grande comoção. Ele e Márcio atuavam juntos no grupo de motopatrulhamento e escoltas de autoridades da PRF-CE.

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags