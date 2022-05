PMs que contiveram homem que matou PRFs podem receber promoção por bravura

O sargento Diego Pedrosa Costa e o cabo Francisco Raimundo de Sousa da Silva podem ser promovidos por bravura ou agraciados com a Medalha Bravura Tiradentes

Os policiais militares que contiveram o homem que matou os dois agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã dessa quarta-feira, 18, na BR-116, em Fortaleza, podem ser promovidos por bravura ou agraciados com a Medalha Bravura Tiradentes. A nomeação da Comissão de Meritoriedade para avaliação foi publicada ainda na quarta pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Imagens mostram momento em que policiais rodoviários foram mortos.

O 3º sargento Diego Pedrosa Costa, lotado no Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), e o cabo Francisco Raimundo de Sousa da Silva, lotado no Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), foram responsáveis por conter Antônio Wagner Quirino da Silva, de 31 anos, logo após o suspeito atirar contra os PRFs.

Na ocasião, os agentes à paisana passavam pelo local quando escutaram os tiros. De acordo com a PMCE, será avaliado o "ato não comum de coragem e audácia", que quando ultrapassam os limites normais do cumprimento do dever, representam "feito de notório mérito e ação inerente à missão institucional da corporação militar em serviço ou de folga".

A Medalha Bravura Tiradentes é concedida com base no Decreto nº 13.116, de 26 de janeiro de 1979, aos policiais militares que atuam com heroísmo nas práticas da carreira policial militar. Ela vem acompanhada de um diploma cuja concessão é feita após apreciação do mérito, realizada pela comissão de promoção e medalhas, e/ou outras autoridades devidamente delegadas pelo comandante geral da PMCE.

Ação dos PMs

Os policiais rodoviários federais Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, de 43 anos, e Márcio Hélio Almeida de Souza, de 53 anos, foram mortos na manhã dessa quarta-feira, 18, na BR-116, em Fortaleza, após realizarem uma ação para tirar Antônio Wagner Quirino da Silva da via. O homem, desorientado, estava transitando entre os veículos que passavam pelo local.



Durante a abordagem, o suspeito teria conseguido tomar a pistola de um dos PRFs, atirando contra os dois agentes, que foram atingidos na cabeça, conforme investigação da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Após o crime, o suspeito subtraiu a outra pistola do agente já caído ao chão e passou a circular pela BR-116 corregando as duas armas, colocando em risco outras pessoas que trafegavam pelo local.

Na ocasião, os policiais militares passavam pelo local à paisana, pois estavam em dia de folga, e escutaram os disparos. Os PMs contiveram o homem com disparos de arma de fogo, e o suspeito morreu também no local, a cerca de 50 metros de distância dos corpos dos policiais federais. Em seguida, os PMs também recuperaram as duas armas subtraídas.

