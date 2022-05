Prefeitura de Eusébio anuncia obras de pavimentação em 42 ruas; veja quais

Projeto será realizado em convênio com a Caixa Econômica Federal; dentro das obras serão feitos sarjeta, meio fio e calçada com acessibilidade

A Prefeitura de Eusébio anunciou, nesse domingo, 15, o início das obras de pavimentação em 42 ruas da cidade, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Durante a solenidade de assinatura das ordens de serviços, também foi informado a construção de uma nova estrutura, com 13 salas de aula, para a Escola João de Freitas Ramos, localizada no bairro Olho D’água.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Ícaro de Almeida, o projeto será realizado em convênio com a Caixa Econômica Federal. “Iniciamos com topografia, com detalhamento de projeto e aprovação na Caixa. São 42 ruas que serão beneficiadas em quase todos os bairros, ou seja 103 mil m². Frisando bem que dentro desse contrato não faremos só a pavimentação, faremos sarjeta, meio fio e calçada com acessibilidade, rampa para deficiente e marcação para deficiente visual”, garantiu.

Demais obras

Além das obras na pavimentação das ruas, outro serviço anunciado foi a ampliação da Escola João de Freitas Ramos. O secretário de Educação, Júlio César Alexandre, destacou que todas as escolas do município estão passando ou por reformas, ou ampliações, ou obras novas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Na Escola João de Freitas, são 13 novas salas de aula, divididas em dois pavimentos, novos banheiros, urbanização do entorno com área de convivência e estacionamento. Prédio adaptado com acessibilidade para pessoas com deficiência visual e cadeirantes”, disse.

Sobre o assunto Sarto promete Fortaleza sem buracos, sem lixo e com melhor iluminação em 100 dias

Maracanaú busca financiamento internacional para revitalização dos distritos industriais

Beira Mar terá inauguração com shows artísticos e iluminação especial

O titular da pasta destaca que com o serviço serão disponibilizadas 300 vagas para novos alunos. “Se você calcular 13 salas de aula com 30 alunos por sala de aula, são quase 300 novos alunos. E tem um detalhe, a expectativa da Escola João de Freitas com essa ampliação, é tornar-se uma escola em tempo integral”, destaca.

Segundo o prefeito do município, Acilon Gonçalves, devem ser entregues ainda até o fim do seu mandato o total de 150 escolas. “Hoje temos 44 prontas e 48 a 50 em andamento”, lembrou.

O POVO procurou a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, às 15h27min, por e-mail e ligações telefônicas, para saber qual a previsão para início e conclusão das duas obras no município de Eusébio, e aguarda resposta.

Confira



Tags