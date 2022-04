Empresário paranaense de 36 anos é morto durante assalto no Eusébio; vítima deixa dois filhos e esposa

O empresário paranaense do ramo de Tecnologia de Informação, Diego Bittar de Almeida, de 36 anos, foi morto a tiros vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte) na noite do domingo, 17. Dois suspeitos foram presos, uma arma e o carro roubado na ação criminosa foram apreendidos. Caso foi registrado no Eusébio, na Região Metropolitana, e os indivíduos fugiram e foram detidos no Papicu após perseguição policial.



O corpo de Diego Bittar estava na sede da Perícia Forense e a família aguardava liberação para o translado para Guarapuava, no Paraná. Segundo o site Rede Sul Notícias, o rapaz morava em Fortaleza há dois anos com a esposa e os dois filhos. Ele é irmão de uma modelo e era sócio de uma empresa de tecnologia com o irmão, que funciona em Fortaleza.

Conforme o tenente Hillario Rocha, dois criminosos abordaram um casal com uma criança no Centro do Eusébio, na frente de um condomínio. Na ocasião, o veículo foi entregue. Uma quarta pessoa, o Diogo, interviu no assalto e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Aproximadamente três tiros atingiram o rapaz.

Depois do crime, as equipes da Força Tática do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram informadas de que os dois indivíduos seguiam sentido Fortaleza, onde houve perseguição e ambos foram presos. Houve apoio das equipes do 8º BPM. Allan de Oliveira Rocha, 20, com antecedentes por posse ilegal de arma de fogo, roubo e receptação, e Rubens das Neves Sousa, 18, com antecedentes por tráfico de drogas, foram encontrados com um revólver calibre 38, que teria sido usado no crime. Ainda com celulares das vítimas e o carro que pertence ao casal.



Os dois indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Aquiraz e um inquérito policial foi lavrado. Em seguida, o caso foi encaminhado à Delegacia Metropolitana do Eusébio.

