Governadora Izolda se solidariza com Míriam Leitão e chama atenção para luta "contra o fascismo"

A governadora do Ceará Izolda Cela (PDT) comentou ataque recente contra a jornalista Míriam Leitão, alvo de comentário do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que debochou de episódio de tortura sofrido por ela.

Para Izolda, o ocorrido deve "fortalecer ainda mais a luta contra o fascismo e os defensores da ditadura e da tortura". "O ataque covarde contra a jornalista @miriamleitao merece não só o nosso repúdio, mas deve servir para fortalecer ainda mais a luta contra o fascismo e os defensores da ditadura e da tortura. Nosso país não merece isso", escreveu a governadora recém empossada em seu perfil no Twitter.

O ataque covarde contra a jornalista @miriamleitao merece não só o nosso repúdio, mas deve servir para fortalecer ainda mais a luta contra o fascismo e os defensores da ditadura e da tortura. Nosso país não merece isso.

April 4, 2022

No último domingo, 3, em resposta a uma postagem de Míriam Leitão, na qual a jornalista afirmou que Jair Bolsonaro (PL) é um inimigo confesso da democracia, o filho do presidente postou em seu Twitter: "Ainda com pena da cobra."

Segundo relatos da própria jornalista, presa durante a ditadura militar, ela foi torturada e teve de passar horas trancada em uma sala com uma jiboia. Na época, Míriam estava grávida de 1 mês.

O comentário do deputado gerou onda de repúdio entre políticos, e partidos pedem a cassação do seu mandato parlamentar. Pré-candidatos à Presidência se manifestaram sobre o ocorrido. O candidato do PDT, Ciro Gomes, chamou Eduardo Bolsonaro de "verme".

