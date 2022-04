Izolda comemora controle da Covid-19, mas avisa: "Estamos ainda na travessia da pandemia"

Governadora destaca está atenta ao que acontece com a pandemia no Exterior, e que pode atingir o Ceará

A governadora Izolda Cela (PDT) disse, nesta segunda-feira, 4, que o Comitê de Enfrentamento à Pandemia, que reúne especialistas e representantes de várias instituições para definir as estratégias contra a Covid-19, seguirá em atividade após a posse dela.

Sobre o assunto Izolda diz que dará sequência ao trabalho de Camilo: "Mudanças só se realmente necessárias"

Izolda fala em evitar distrações com eleição e interferências prematuras

"Nós estamos ainda na travessia da pandemia. Claro que muito felizes com a regularidade da condição de controle, números favoráveis de redução de casos", falou, antes de reunião de secretariado nesta segunda-feira, 1º. A despeito da melhora, ela destacou que as decisões são pautadas pela prudência e que o contexto de pandemia se mantém.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a governadora destacou estar atenta ao que ocorre em outros países, para entender o que pode ocorre no Brasil. "Olhar para o que acontece aqui, mas para o que acontece fora também." Em paralelo, ela destacou a importância de olhar para as necessidades do setor produtivo.

Tags