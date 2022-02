Fuzil, munição e drogas são apreendidos em rinha de galo no Eusébio

A Polícia Militar do Ceará, por meio da Força Tática, apreendeu um fuzil calibre 5.56, munições e drogas durante uma rinha de galo que acontecia na localidade de Encantada, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Caso foi registrado no domingo, 20. Três pessoas foram presas e oito assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).



Os policiais militares foram averiguar uma denúncia de rinha de galo e foram recebidos a tiros. Eles pediram apoio e, ao adentrar no local, encontraram o fuzil, quatro carregadores, 47 munições de calibre 556, 8 munições calibre 22, além de maconha, crack, Haxixe, cocaína e sete galos utilizados nas rinhas.

Sobre o assunto Investigação reforça tese de que morte de comunicador ocorreu em retaliação a notícia

Famílias são expulsas de casa após racha de facção no Jangurussu

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foram presos Gabriel Sousa da Silva, de 24 anos, José Vladimir Almeida Franco, 25 anos, e Marcelo Gomes de Brito, de 33 anos. Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação criminosa e crime ambiental. Os três são apontados como responsáveis pela rinha.

Supervisor de policiamento do 15º Batalhão da Polícia Militar, tenente Montenegro, relatou que na troca de tiros, os criminosos tentaram fugir, mas todos foram detidos e levados à Delegacia de Aquiraz.

Tags