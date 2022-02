Tráfico de drogas: PF prende empresário em condomínio de luxo no Porto das Dunas

Um empresário foi preso em um condomínio de luxo no Porto das Dunas nesta sexta-feira, 11, após cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva e Mandado de Busca e Apreensão pela Polícia Federal (PF). No local, foram apreendidos veículos de luxo, documentos, aparelhos celulares, mídias e valores em espécie. A ação foi desenvolvida em conjunto entre a PF e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE).

As investigações foram iniciadas no dia 8 de dezembro do ano passado, data em que três pessoas foram presas e foram apreendidas mais de uma tonelada de cocaína em uma fazenda localizada na zona rural de Chaval, na Região Norte do Ceará.

O empresário preso nesta sexta, 11, é suspeito de atuação direta no tráfico de drogas flagrado em dezembro. O preso é investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas previstas de 8 a 25 anos de reclusão.

