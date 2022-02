Homem de 78 anos cai em cacimbão de 25 metros de profundidade em Groaíras

Um homem de 78 anos caiu em um cacimbão de 25 metros de profundidade em Groaíras, a 255 km de Fortaleza. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira, 10, enquanto ele pulverizava o quintal usando capacete. O homem pisou no cacimbão e caiu. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e seguiu para uma unidade hospitalar.

De acordo com a 1º tenente Tatiany Ferreira de Oliveira, o homem estava consciente e e orientado. A comandante da guarnição de busca e salvamento da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/3ºBBM), com sede em Sobral, ressalta, através de nota, que os poços e cacimbas devem estar cercados, sinalizados e tampados para se evitar situações como esta.

Para o resgate, foi usado um sistema montado com moitões, cabos e mosquetões. Durante o socorro, a vítima esteve consciente e orientada. O senhor foi colocado no triângulo de resgate e em seguida içado.

A guarnição que resgatou o senhor de 78 anos de idade foi composta por: 1º tenente Tatiany, sargento Wanderson, soldado Paz e soldado Melo. Somou esforços a ambulância e equipe do Hospital Municipal de Groaíras.

