Eusébio: 10ª Semana do Bebê debate qualidade de vida na primeira infância

Começa na próxima segunda-feira, 18, em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, a programação da 10ª Semana do Bebê, que este ano traz como tema “Desenvolvimento com Qualidade de Vida na Primeira Infância”. Realizado anualmente com o objetivo de discutir políticas de atenção à saúde do público materno-infantil, a ação tem como foco planejar medidas que assegurem o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento pleno de crianças entre 0 e 6 anos de vida.



A cada edição do evento, ocorrem discussões sobre temas como mortalidade infantil, aleitamento materno, gravidez na adolescência, formação de vínculo e estimulação do bebê, entre outros assuntos relacionados à primeira infância.



Na abertura da programação, marcada para as 9 horas, a Prefeitura fará um evento restrito a convidados para evitar aglomerações. A atividade também será transmitida pelas redes sociais da gestão municipal e por meio do canal do Youtube do Departamento de Apoio ao Estudante.



Na terça-feira, 19, às 9h30, será promovida uma Roda de Conversa na unidade do Cras-Sede com a temática “A Importância do Cuidar e Brincar no Desenvolvimento Saudável na Primeira Infância”. Em seguida, às 10 horas, será realizado um momento lúdico com as famílias acompanhadas pelo CRAS, com equipe do Núcleo de Arte e Cultura Aluisio Bruno (Naec).



A programação segue na quarta-feira, 20, com novas palestras, rodas de conversa, exibição de vídeos temáticos e promoção de dinâmicas em grupo. No dia seguinte, 21, as atividades estão previstas para acontecer no CRAS Jabuti.



O encerramento será na sexta-feira, 22, das 13h às 16h, no CRAS-Sede, onde acontecerá a entrega dos "Kits Bebê" para as famílias acompanhadas no PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) e PCF (Programa Criança Feliz). Às 15 horas, haverá o fechamento da oficial da programação, com transmissão de vídeos, documentários, podcasts e visitas domiciliares a recém-nascidos.

