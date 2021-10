Eusébio realiza mutirões de mamografias para prevenção do câncer de mama

Termina nesta sexta-feira, 15, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o 3° Mutirão de Mamografias. Os exames, previamente agendados pelas equipes de saúde da família, serão realizados no caminhão “Amigo do Peito”, instalado no Polo de Lazer do município. A meta é realizar 240 exames. Os atendimentos vão das 7 às 12 horas e das 13 às 16 horas nesta sexta.

A ação faz parte da campanha de prevenção do câncer de mama. Serão beneficiadas mulheres com idade de 40 a 59 anos de idade. Para conseguir o atendimento, é necessário ser agendada através de um dos postos de saúde, além de comparecer ao local com a solicitação dos exames, cópia do RG, cartão do SUS e também o comprovante de residência.

O prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, afirma que a prevenção é o primeiro passo para cuidar da saúde. “Ao primeiro sinal de dúvidas em relação à sua saúde, procure o posto de faça um exame preventivo. A prevenção é o maior aliado para o tratamento correto”, pontuou em comunicado divulgado pela prefeitura da cidade.



