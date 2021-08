Com ajuda de cão farejador, Polícia encontra haxixe em caixa de chocolates no Eusébio

Agentes da Polícia Federal apreenderam, na tarde desta sexta-feira, 27, cerca de 200 g de haxixe que estavam dentro de uma encomenda postal, no Centro de Triagem dos Correios do município de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O material ilícito estava sendo transportado em uma caixa de chocolates e foi identificado pelo cão detector de drogas “Inu”, da raça Pastor Belga Malinois.

Segundo informações do órgão, os agentes faziam uma "inspeção de rotina" no espaço quando o cachorro começou a dar indícios de que farejava algo dentro de uma das caixas. Percebendo a mensagem passada pelo animal, policiais acionaram a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) para abrir a encomenda.



Dentro do pacote, havia uma caixa de chocolates que continha 200g de haxixe. Para ter certeza sobre o material ilícito, a Polícia chegou a realizar um teste preliminar, que detectou a droga. O haxixe foi apreendido e encaminhado à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará.

Até às 16 horas desta sexta-feira, 27, ninguém havia sido preso em decorrência do transporte ou recepção do material ilícito. De acordo com a Polícia Federal, o caso segue sendo investigado com o objetivo de localizar tanto quem estava encaminhado a encomenda como descobrir quem deveria recebê-la.

