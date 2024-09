Cerca de 230 kg de barbatanas de tubarão são interceptadas no interior do Ceará

Cerca de 230 kg de barbatanas de tubarão são interceptadas em Cruz, no interior do Ceará Crédito: Divulgação/Receita Federal

Cerca de 230 quilos (kg) de barbatanas de tubarão declarados como peixes secos foram impedidos de serem exportados do Ceará nessa terça-feira, 17. O material, separado em duas cargas aéreas com destino à China, foi interceptado pela Receita Federal. As barbatanas estavam na sede da Transportadora de Cargas Aéreas do município de Cruz, a 248,01 km de Fortaleza. As mercadorias são avaliadas em mais de R$ 3 milhões. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a Receita Federal, as cargas não tinham documentos que comprovassem sua legalidade, o que vai contra as normas ambientais vigentes.