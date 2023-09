Criança de 10 anos denuncia abuso após palestra sobre educação sexual e homem é preso

O crime foi cometido pelo padrasto da vítima, no município de Cruz, no Ceará. Sua prisão foi efetuada em uma operação conjunta da Polícia Civil do Ceará com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul

A captura foi efetuada nesta terça-feira, 19, em uma operação conjunta da Polícia Civil do Ceará com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul.

Os amigos perceberam que a menina apresentava comportamento estranho e acionaram os funcionários da escola, com quem ela se sentiu confortável para falar sobre o ocorrido. A situação foi informada à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar.

Com as apurações, a Polícia Civil pediu à Justiça um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. Com a aprovação do pedido, o apoio da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, onde o homem se encontrava, foi solicitado.

O titular da Delegacia Municipal de Cruz, delegado Júlio César Chiarini, disse que palestras com essas informações em escolas e até mesmo na família, são importantes para que as crianças entendam essa situação e evitem o abuso.

“Muitas vezes, as crianças não têm esse conhecimento de que estão sendo abusadas e esse tipo de ação é muito importante para a prevenção e repressão”, reforça. Com a captura do suspeito, o inquérito de estupro de vulnerável foi concluído e enviado ao Poder Judiciário.

O nome do suspeito não será informado para que a identidade da menina seja preservada.