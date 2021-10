400 crianças são beneficiadas com atendimento médico gratuito em Cruz

A ação realizada visa combater a escassez e desigualdade do número de médicos no território brasileiro. A razão entre os profissionais no Ceará e a população é quase quatro vezes menor que a situação em São Paulo

A população de Cruz, município localizado a 243,1 quilômetros de Fortaleza, receberá atendimento médico gratuito entre esta sexta-feira, 8, e a próxima quarta-feira, 13. A ação, realizada pela startup social SAS Brasil, terá foco em pacientes que estão na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), beneficiando cerca de 400 crianças que aguardam consulta com um oftalmologista desde 2019.

Ainda serão oferecidas consultas em outras cinco especialidades: odontologia, ginecologia, dermatologia, reumatologia e otorrinolaringologia. A ação é realizada durante a edição da prova Sertões Kitesurf, que terá o município cearense como palco da chegada, na Praia do Preá. Duas cidades no percurso da prova — Touros e São Miguel do Gostoso, ambas no Rio Grande do Norte — receberão serviço de telessaúde, que continuará até dezembro.

Para realizar as ações, a organização usará uma Unidade Móvel de Saúde e uma Unidade de Teleatendimento. As estruturas estão equipadas com consultórios especializados para procedimentos odontológicos, clínicos e até pequenas cirurgias ginecológicas e dermatológicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza terá mutirão de transplante de córnea em 27 e 28 de setembro

Sindicato dos Médicos cobra mais segurança em unidades de saúde de Fortaleza

Projeto quer adicionar o tema "vacinação" na grade curricular das escolas do Estado

O atendimento prestado, ofertado também em outros estados e regiões do País, visa auxiliar a combater a escassez e desigualdade de profissionais da saúde no território brasileiro. No Ceará, por exemplo, há um total de 0,60 médicos a cada mil habitantes, conforme dados da edição de 2020 da pesquisa Demografia Médica. Em São Paulo, o número é quase quatro vezes maior, com 2,31 médicos a cada mil pacientes.

Serviço

SAS Brasil realiza atendimento médico gratuito no Ceará

Programação:

- Data: 8 de outubro

Local: Cruz (CE)

Horário: Das 8 às 17 horas



- Data: 9 de outubro

Local: UTA de Barrinha (CE)

Horário: Das 8 às 17 horas



- Data: 11 e 12 de outubro

Local: Vila do Preá, na Carreta da SAS Brasil (CE)

Horário: Das 8 às 17 horas



- Data: 13 de outubro

Local: Praia do Preá (CE), no local da chegada do Sertões Kitesurf.

Horário: Das 8 às 17 horas

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags