Fortaleza terá mutirão de transplante de córnea em 27 e 28 de setembro

Setembro é marcado como mês de conscientização à doação de órgãos e tecidos. Em alusão à data, nos próximos dias 27 e 28, de 8h até às 12h, um mutirão para marcação de cirurgias para transplante de córnea será realizado em Fortaleza, no Instituto Cearense de Oftalmologia (ICO). A iniciativa é voltada para pacientes já diagnosticados com alguma patologia avançada na córnea e que possuem indicação para fazer o transplante.

O Dia Nacional de Doação de Órgãos tem como objetivo esclarecer a sociedade sobre a importância da doação, além de fazer com que as pessoas conversem com familiares e amigos sobre o tema. De acordo com a organização do mutirão no ICO, para realização de triagem e marcação da consulta, os interessados precisam entrar em contato previamente por telefone. Nos dias da ação, os atendimentos serão por ordem de chegada

Para realizar os atendimentos, os Interessados também devem levar 1kg de alimento não perecível. Em média, participam do mutirão seis profissionais da área da saúde, entre cirurgiões, médicos, enfermeiros e anestesistas.

Segundo dados da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), durante a primeira e a segunda onda da pandemia de Covid-19, no Estado, houve uma diminuição na taxa de doação e transplante na Central de Transplantes do Governo do Ceará, em comparação aos anos anteriores.

Sobre o assunto Médicos apontam aumento da miopia durante a pandemia

Pandemia causa queda de 27 milhões de procedimentos de saúde em 2020

Transplantes no Ceará

Até 2 de setembro deste ano, o estado já realizou 886 transplantes de órgãos e tecidos. Já em 2019 e 2020, respectivamente, o número total de transplantes foi de 1.616 e 1.122. Os principais órgãos transplantados foram rim e fígado. Já com relação aos tecidos, o transplante de córnea é o mais concretizado. Só em 2019, 899 transplantes de córnea e 31 de esclera, em 2020; 633 de córnea e 26 de esclera e em 2021; 576 e 5 de esclera.

De acordo com o médico oftalmologista Dr. Giuliano Veras, que participa da ação no ICO, o transplante de córnea dura em média uma hora e é realizado, normalmente, com anestesia local, sem a necessidade de internação hospitalar. “Nosso intuito com essa ação, além de devolver a visão para quem precisa e, assim, propor uma melhor qualidade de vida, é ajudar o Estado a manter fila zero em relação ao transplante o órgão", conclui o médico.

Todos os alimentos arrecadados durante o mutirão serão entregues à Associação Comunitária Lucas Dantas (ACOLD), que assiste crianças com câncer na região do Cariri.

Serviço:

Mutirão de transplante de córnea no Instituto Cearense de Oftalmologia (ICO)

Endereço: R. Barão de Aracati, 1280, Aldeota, Fortaleza

R. Barão de Aracati, 1280, Aldeota, Fortaleza Dia: 27 e 28 de setembro

27 e 28 de setembro Horário: 8h às 12h

8h às 12h Informações: (85) 3201-1010



