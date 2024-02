CE: Dupla é presa suspeita de golpe para desviar benefícios a crianças autistas

Os suspeitos fizeram pelo menos três vítimas, de acordo com a investigação policial. Prefeitura de Croatá informou que um deles foi exonerado do cargo e o outro já havia sido desligado

Dois homens foram presos na manhã dessa quinta-feira, 1º, no município de Croatá, a 343,8 km de Fortaleza, suspeitos de crime contra a administração pública por receberem indevidamente benefícios que deveriam ser destinados a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A dupla trabalhava na prefeitura da cidade e acompanhava as pessoas que recebiam os benefícios. Pelo menos três pessoas foram vítimas do golpe.

De acordo com as investigações, os suspeitos identificados como Rafael Gomes de Araújo, de 37 anos, e Luan Ribeiro do Carmo Silva, de 25, ficavam com as senhas e os logins das mães para acompanharem a validação e o recebimento do benefício.

Quando o dinheiro era liberado, as mãe repassavam um valor correspondente a um salário mínimo ou 30% do valor do benefício para os suspeitos, conforme a investigação.