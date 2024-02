CE: Homem morre eletrocutado após caminhão encostar em fiação

Um motorista de 29 anos morreu eletrocutado nessa quarta-feira, 31, após o caminhão que conduzia encostar na fiação elétrica. O caso aconteceu em uma via no bairro Brejo Seco, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

De acordo com informações da Enel Ceará, a caçamba do caminhão teria tocado a rede de média tensão ao ser descarregada, energizando o veículo. Ao descer do caminhão, o motorista sofreu a descarga elétrica e faleceu no local.

