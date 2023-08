Motocicleta furtada em Fortaleza é recuperada no município de Croatá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nessa segunda-feira, 14, uma motocicleta na BR-222, no município de Croatá, a 343 quilômetros de Fortaleza.

Os agentes realizavam uma fiscalização de rotina na rodovia e abordaram uma motocicleta de cor vermelha. De acordo com a PRF, o condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada e fugiu no sentido de Fortaleza.