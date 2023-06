Padrasto e mãe são presos suspeitos de explorar sexualmente duas adolescentes no Ceará

O padrasto e a mãe de duas adolescentes de 13 e 14 anos foram presos suspeitos de explorar sexualmente as jovens visando o pagamento de contas e dívidas da família. As prisões ocorreram nessa quarta-feira, 7, nos municípios de Ocara (Maciço de Baturité) e Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza).

Conforme a Polícia Civil, durante a investigação, outros crimes contra as adolescentes foram constatados, como importunação sexual, praticada pelo padrasto, e abusos psicológicos, cometidos por ambos os adultos.

"A partir disso, a Polícia Civil representou pela prisão dos dois, que tiveram mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça", divulgou a Polícia Civil, que informou também que foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra os dois.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações seguem para identificar a participação de outras pessoas envolvidas nos abusos contra as adolescentes. Elas foram encaminhadas a um abrigo, onde são acompanhadas pelo Conselho Tutelar. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados a fim de preservar as identidades das vítimas.