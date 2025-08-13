Paciente agride técnico de enfermagem e é imobilizado em hospital no Crato

Após a agressão, o paciente saiu da unidade hospitalar sem finalizar a medicação / Crédito: Leitor / Via WhatsApp O POVO

Um técnico de enfermagem foi agredido por um paciente durante atendimento no Hospital e Maternidade São Francisco de Assis, na cidade do Crato, na região do Cariri. O caso aconteceu no sábado, 9, e a confusão foi registrada por outros pacientes. Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que o paciente está sentado enquanto recebe medicação.

Agressões tiveram início logo após a medicação Após o início da medicação, o paciente relatou dor persistente, momento em que teria sido explicado que a medicação tinha sido administrada e que o efeito não seria imediato. “Ele foi informado ainda que se o incômodo não cessasse, o médico seria acionado para nova avaliação clínica e possível mudança de conduta”, declarou o hospital. De acordo com a unidade de saúde, foi nesse momento que o paciente teria começado a apresentar reação violenta, “agredindo verbalmente a equipe que o atendia com palavras de baixo calão, além de tentar danificar os equipamentos da Sala de Medicação". “Diante desse cenário, um dos técnicos de enfermagem se dirigiu até o paciente, repreendendo suas atitudes em tom mais ríspido, porém, compatível com a situação”, informa o hospital.