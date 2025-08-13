Paciente agride técnico de enfermagem e é imobilizado em hospital no Crato

Paciente agride técnico de enfermagem e é imobilizado em hospital no CratoAgressão teria iniciado logo depois do paciente se queixar de dores persistentes, mesmo após receber medicação
Um técnico de enfermagem foi agredido por um paciente durante atendimento no Hospital e Maternidade São Francisco de Assis, na cidade do Crato, na região do Cariri. O caso aconteceu no sábado, 9, e a confusão foi registrada por outros pacientes.
Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que o paciente está sentado enquanto recebe medicação.
O homem teria agredido verbalmente a equipe que o atendia, após se queixar de que a dor não teria cessado. Ele então é repreendido pelo técnico de enfermagem, ação que teria motivado a agressão.
Em nota, o Hospital informou que o homem deu entrada na unidade com queixa de dor intensa e foi submetido a analgesia endovenosa, após avaliação do cirurgião geral.
Sem concluir a medicação prescrita pelo médico, o paciente evadiu-se do local. O Hospital informou que a saída do rapaz impossibilitou o acionamento da Polícia Militar. O técnico de enfermagem, por sua vez, registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia.
Agressões tiveram início logo após a medicação
Após o início da medicação, o paciente relatou dor persistente, momento em que teria sido explicado que a medicação tinha sido administrada e que o efeito não seria imediato. “Ele foi informado ainda que se o incômodo não cessasse, o médico seria acionado para nova avaliação clínica e possível mudança de conduta”, declarou o hospital.
De acordo com a unidade de saúde, foi nesse momento que o paciente teria começado a apresentar reação violenta, “agredindo verbalmente a equipe que o atendia com palavras de baixo calão, além de tentar danificar os equipamentos da Sala de Medicação".
“Diante desse cenário, um dos técnicos de enfermagem se dirigiu até o paciente, repreendendo suas atitudes em tom mais ríspido, porém, compatível com a situação”, informa o hospital.
Na gravação, é possível ouvir o técnico de enfermagem avisar ao paciente que ele não vai mais tomar a medicação, enquanto exige respeito à equipe que o atendia e remove o equipamento medicamentoso. “O povo se lascar? Respeita, rapaz”, diz o funcionário. Após a fala, o paciente se levanta e agride o técnico.
Confira as imagens
Outros pacientes que eram atendidos no mesmo local se assustam e tentam apaziguar a situação. Em poucos segundos, o técnico consegue imobilizar, que depois é contido por um outro funcionário.
Em nota, o hospital informou que o colaborador, “para se defender, assim como para impedir que os demais pacientes que se encontravam no local também se tornassem vítimas, conteve o paciente no chão”.