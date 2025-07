Crato: policlínica regional ganha ampliação de serviço de reabilitação

Os CERs são pontos de referência para a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência e têm a finalidade de realizar diagnósticos e tratamentos de pessoas com deficiência / Crédito: Tiago Stille/Casa Civil

O Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), localizado no Crato, a 538,53 km da Capital, foi ampliado e teve a entrega realizada nesta segunda-feira, 14. A expansão recebeu um investimento de R$ 800 mil do Consórcio Público de Saúde do Crato. LEIA TAMBÉM | Com 14,7 °C, Parambu registra segunda menor temperatura de 2025 no Ceará

No evento, também foram entregues 11 vans para o Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato, com um investimento de R$ 3,3 milhões. Estiveram presentes na cerimônia de entrega o governador Elmano de Freitas, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira; a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho; o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri; o prefeito de Assaré e presidente do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato, Libório Leite; o prefeito do Crato, André Barreto; e outra autoridades. Novas salas construídas possibilitam aumento nos atendimentos Foram construídas 12 novas salas e uma nova recepção, o que possibilitou o aumento nos atendimentos, que passaram de 890 por semana para 1.300, representando um crescimento de 46% no serviço. O governador Elmano de Freitas parabenizou o trabalho do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato, que gerenciou a verba para custear a ampliação.

“Nós temos aqui a ampliação da capacidade desse Centro Especializado em 50%. O que está acontecendo aqui é resultado de eficiência de gestão, temos que enfatizar isso”, afirmou em nota enviada à imprensa. “Nós acreditamos na interiorização da saúde pública. Não vamos parar até entregarmos aos cearenses o serviço público de saúde que eles merecem”, declarou Elmano. Os CERs são pontos de referência para a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência e têm a finalidade de realizar diagnósticos e tratamentos de pessoas com deficiência.

Além disso, promovem a concessão, a adaptação e a manutenção de tecnologia assistida, sendo a reabilitação/habilitação realizada de forma interdisciplinar e com o envolvimento direto de profissionais, cuidadores e familiares nos processos de cuidado. A titular da Secretaria Estadual da Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Mara, destacou a importância de uma gestão em parceria para entregas que façam a diferença à população. “Gostaria de agradecer a todos os profissionais, a dedicação, o carinho, o acolhimento e a humanização no atendimento”, afirmou em nota enviada à imprensa.