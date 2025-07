Crato: obras do viaduto devem ser retomadas, afirma Elmano

Imagem de apoio ilustrativo. As obras estavam paradas desde novembro último, e agora estão com 80% de conclusão / Crédito: FÁBIO LIMA

As obras do viaduto no contorno do Crato, a 538,53 km de Fortaleza, devem ser retomadas em ritmo acelerado até a conclusão. A afirmação foi feita pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas. Apesar do anúncio, não foi dada uma previsão para a conclusão da obra.

As obras estavam paradas desde novembro último, e agora estão com 80% de conclusão. Segundo o governador, os acordos com os proprietários das áreas impactadas foram concluídos, o que permitirá a continuidade dos trabalhos. "Buscamos um acordo para poder desapropriar, mas [agora] tá resolvido. A obra vai acelerar e nós concluímos a obra do contorno do Crato para o povo do Crato", afirmou Elmano em coletiva de imprensa. Nova rota busca reduzir número de acidentes A intervenção abrange um trecho de 7,5 km e liga os entroncamentos das BR-122 à CE-386 e CE-292.

A proposta é oferecer uma alternativa ao tráfego urbano, facilitando o transporte de passageiros e cargas. A nova rota também busca reduzir o número de acidentes nas vias urbanas do Crato, frequentemente utilizadas por veículos pesados. O projeto faz parte do programa estadual “Ceará de Ponta a Ponta”, e envolve investimentos da ordem de R$ 9 milhões de reais. Além da duplicação da CE-388, as obras incluem dois segmentos de ponte sobre o rio Batateiras e um viaduto com 200 m de extensão.