Com investimento de R$ 11 milhões, Semace assina ordem de construção de novo Cetras no Cariri

O investimento do projeto será de R$ 11 milhões e as obras devem ser concluídas até o fim de 2026 Crédito: Divulgação/Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace)

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) irá assinar a ordem de serviço para o início da construção do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) do Cariri. O evento acontecerá nesta quinta-feira, 31, às 10 horas, no bairro Parque Grangeiro, no Crato, a 538,5 km de Fortaleza. A nova infraestrutura será erguida em um terreno de 50 mil metros quadrados, cedido pela Prefeitura do Crato, na área do Sítio Batateira, ao longo da rodovia CE-292. O projeto terá um investimento de R$ 11 milhões e é uma parceria entre o Governo do Ceará, Secretaria de Obras Públicas (SOP) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). A previsão é que as obras sejam concluídas até o final de 2026. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a Semace, o novo Cetras Crato contará com uma área de 3.000 metros quadrados, e contará com um laboratório moderno, uma clínica especializada e um escritório regional da Semace Crato.

Ainda de acordo com o órgão, o espaço será essencial para o atendimento e reabilitação de animais silvestres, além de servir como base para ações de fiscalização e educação ambiental. Equipamento visa atender espécies na região sul do Estado Ao O POVO, o superintendente da Semace, Carlos Alberto Mendes, informa que dependendo da quantidade de espécies que chegarem ao local, será preciso uma quantidade significativa de profissionais. “Temos pelo menos quatro veterinários trabalhando em regime de plantão. Teremos quatro ou cinco auxiliares. Será em torno de 15 profissionais”, explica. Também será construída a sede administrativa do Crato. “Nossos técnicos ficarão lá, sendo uma área específica da sede”.

Diversas espécies poderão ser atendidas no novo equipamento do governo. “Pássaros, felinos (...) Cerca de 90% das espécies que são apreendidas no Estado, são pássaros. Mas temos a possibilidade [de cuidar] de mamíferos também, como macacos e onças”. Segundo o superintendente, existem espaços específicos para cada espécie. “Inclusive, áreas que vão possibilitar a reabilitação dessas espécies. São diversos recintos que serão construídos. Temos capacidade de atender a uma demanda significativa da região Sul e Centro-Sul do Estado, pois já operamos em Fortaleza com a ajuda do Ibama”. “É o primeiro equipamento do Estado, com investimentos de recursos próprios da Semace, algo em torno de R$ 11 milhões. Com a concepção desse projeto, pensamos em atender a região a Sul do Estado, onde há uma grande demanda. São feitas diversas apreensões de maus-tratos e tráficos”.

Também será formalizado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), com a BiodiverSe — uma organização não governamental, localizada no Crato. O acordo focará na pesquisa e conservação da biodiversidade do semiárido. A cerimônia contará com a presença do superintendente da Semace, Carlos Alberto Mendes, do titular da Secretaria de Proteção Animal (Sepa), David Rattacaso, e de representantes de instituições parceiras.