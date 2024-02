Semace e Ibama realizam soltura de animais no sul do Estado

Uma ação em parceria entre a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizou a soltura de animais silvestres na região sul do Ceará. No total, foram soltos nove animais, de três espécies diferentes. A ação ocorreu entre a última terça-feira, 30, e quarta-feira, 31.

Os animais foram resgatados ou apreendidos por órgãos ambientais e foram enviados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), onde passaram por recuperação até o dia da soltura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foram soltos animais das espécies trinca-ferro-verdadeiro (Saltador similis), coruja-rasga-mortalha (Tyto alba) e corujinha-do-mato (Megascops choliba).