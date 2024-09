Acidente com van que transportava time de futebol amador deixa três feridos

Um acidente com uma van que realizava o transporte de um time de futebol amador do município de Cedro, no Ceará, deixou três feridos. O caso foi registrado no distrito de Dom Quintino, em Crato, a 538 quilômetros de Fortaleza. O veículo apresentou defeito nos freios.

O veículo perdeu o controle ao descer uma ladeira na rua do Comércio e colidiu com três carros que estavam estacionados. Ainda atingiu uma residência. O impactou resultou na destruição da frente da casa. Dois jogadores de futebol e um motorista saíram feridos. Todos foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde.

Há dois meses, um caminhão desgovernado também perdeu o freio em circunstâncias similares e colidiu contra veículos e residências, deixando três pessoas feridas. Na época, os moradores de Dom Quintino protestaram, bloqueando a via e exigindo a construção de um desvio na CE-386, rodovia que atravessa a área urbana do distrito.